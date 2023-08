1 Der CSD in Mannheim wurde jäh abgebrochen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Müller-Stauffenberg/IMAGO/Müller-Stauffenberg

Kaum ist der Sommer zurück in Baden-Württemberg, gewittert es schon wieder. Manche wurden beim Feiern und Demonstrieren klitschnass. Andere traf es deutlich härter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unwetter sind am Samstag über Baden-Württemberg hinweggezogen und haben örtlich für Probleme gesorgt. Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum in Unterensingen (Landkreis Esslingen) wurden nach Polizeiangaben sechs Menschen verletzt, drei davon lebensgefährlich. Sie hätten sich dort wohl zum Schutz vor einem Gewitter untergestellt, sagte ein Polizeisprecher. In Mannheim brachen die Veranstalter die Parade zum Christopher Street Day (CSD) eine Stunde früher als geplant ab. Es habe gewittert samt Blitz und Donner, erklärte Dennis Sommer von der Demoleitung. „Da geht die Sicherheit vor.“ Tausende Menschen waren betroffen.