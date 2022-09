1 Melanie Chisholm wurde am Abend vor dem Debütkonzert der Spice Girls sexuell angegriffen. Foto: Landmark Media/ImageCollect

Spice-Girls-Sängerin Melanie Chisholm enthüllt in ihrer neuen Autobiografie einen sexuellen Übergriff, der sich am Abend vor dem ersten Konzert der Gruppe ereignete.















Am 15. September erscheint in Großbritannien die Autobiografie "Who I Am: My Story" der Sängerin Melanie Chisholm (48), auch bekannt als Mel C oder "Sporty Spice" aus der ikonischen Girlgroup Spice Girls. Chisholm war vor Kurzem im Podcast "How To Fail With Elizabeth Day" zu Gast, um ihr Buch zu bewerben. Bei dieser Gelegenheit enthüllte die Sängerin, dass sie vor dem ersten Livekonzert der Spice Girls im Jahr 1997 von einem Masseur in Istanbul sexuell angegriffen wurde.

Nach dem Übergriff fühlte sich Mel C "verletzt, sehr schutzlos und zutiefst beschämt"

Eindringlich schildert die auch als Solokünstlerin erfolgreiche Sängerin im Podcast die damaligen Geschehnisse. Der Übergriff habe demnach stattgefunden "in einer Umgebung, in der man in Anwesenheit einer professionellen Person seine Kleidung auszieht". Am Abend vor dem ersten Spice-Girls-Konzert, für das die Gruppe wochenlang geprobt hatte, wollte sich Chisholm dann bei der Massage entspannen, als es zum Vorfall kam.

Melanie C machte den Übergriff vor 25 Jahren nicht öffentlich

Damals habe sie nicht die Zeit gehabt, mit dem sexuellen Übergriff umzugehen, und habe auch keinen Wirbel darum machen wollen. Doch habe sich die Sängerin nach eigener Aussage im Anschluss "verletzt, sehr schutzlos und zutiefst beschämt" gefühlt. Chisholm fügte noch hinzu, dass "diese Situation nicht so schlimm gewesen sei, wie sie hätte sein können". Der schreckliche Vorfall sei ihr dann während des Verfassens ihrer Memoiren in einem Traum wieder eingefallen, und sie entschloss sich, das damalige Ereignis ins Buch aufzunehmen.

In ihrer Autobiografie "Who I Am: My Story" schildert Chisholm ihr turbulentes Leben als einer der bekanntesten Popstars des Planeten, und geht auch auf persönliche Lebenskrisen wie ihre Essstörung und mentale Probleme ein.