Verletzt das Land Grundrechte?: Stiftung bereitet Beschwerde gegen Rettungsdienstgesetz vor

1 „Bei einem solchen Gesetz sterben jeden Tag Menschen alleine wegen der gesetzlichen Planungsvorgaben“, so die Stiftung. (Symbolbild) Foto: SDMG/Dettenmeyer

Nicht mal zwei Wochen ist das neue Rettungsdienstgesetz in Kraft - da bahnt sich schon eine Beschwerde bei Deutschlands obersten Richterinnen und Richtern an. Verletzt das Land Grundrechte?











Die Björn Steiger Stiftung will mit einer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das neue Rettungsdienstgesetz des Landes Baden-Württemberg vorgehen. Die Zuständigkeiten und Strukturen bei Notfällen seien nicht umfassend geklärt und entsprächen nicht internationalen Standards, teilte die in Winnenden ansässige Organisation mit.