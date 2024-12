Verleihung von Literaturpreis: Königin Camilla feiert mit Brigitte Macron

Königin Camilla (77) scheint sich gut von ihrer Lungenentzündung erholt zu haben. Nachdem sie am Dienstagabend (3. Dezember) bereits beim Staatsbankett zu Ehren des Emirs von Katar im Buckingham-Palast glänzte, feierte sie nun mit Brigitte Macron (71) weiter. Die Ehefrau von König Charles (76) und Frankreichs Première Dame nahmen gemeinsam an der Verleihung des "Entente Littéraire Prize" teil. Die Auszeichnung soll Werke der Jugendliteratur aus dem Vereinigten Königreich und Frankreich fördern.

Brigitte Macron und Königin Camilla ehren Literaturtalente

Brigitte Macron und Königin Camilla erschienen dazu am Mittwoch (4. Dezember) in der Residenz des französischen Botschafters in London, um Preise an Autoren und Übersetzer zu verleihen, deren Werke auf Französisch und Englisch erscheinen. Die Ehefrau von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) trug dabei ein langärmliges, hellblaues Blazerkleid in Midilänge, das sie mit dunkelblauen Pumps kombinierte. Camilla zeigte sich in einem grauen Ensemble bestehend aus Blazer und Kleid. Dazu trug sie schwarze Schuhe.

Die beiden Damen sind in den vergangenen Jahren mehrfach aufeinander getroffen. So spielten sie während des Staatsbesuchs von König Charles und Königin Camilla 2023 in Paris Tischtennis und feierten bei einem glamourösen Bankett im Schloss Versailles. Auch den "Entente Littéraire Prize" riefen Camilla und Brigitte Macron, die die Leidenschaft für Bücher teilen, bei dem Staatsbesuch laut "The Telegraph" ins Leben.

Königin Camilla ist rechtzeitig wieder fit geworden

Königin Camilla hatte in den vergangenen Wochen einige Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Bereits Anfang November hatte der Palast bekannt gegeben, dass sie erkrankt sei. Bislang war von einer Atemwegsinfektion und "anhaltenden postviralen Symptomen" die Rede. Laut der "Daily Mail" spezifizierte die 77-Jährige ihre Erkrankung jedoch am Dienstag und sprach von einer Lungenentzündung.