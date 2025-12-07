Verleihung und Bankett am 10. Dezember: Kronprinzessin Victoria eröffnet Nobel Week Lights

Kronprinzessin Victoria von Schweden eröffnet in Stockholm die "Nobel Week Lights" - ein vom Nobelpreis-Museum präsentiertes Lichtkunstfestival. Höhepunkt der Woche ist die Verleihung der Nobelpreise mit dem festlichen Bankett am 10. Dezember.

Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) eröffnete am Samstagabend feierlich das Lichtkunstfestival "Nobel Week Lights" in Stockholm. Vom 6. bis 14. Dezember verwandeln insgesamt 19 Lichtinstallationen die Innenstadt und den Stadtteil Tensta in ein leuchtendes Kunstspektakel. Das Festival, das vom Nobelpreis-Museum präsentiert wird, ist vom Geist des Nobelpreises inspiriert und würdigt seine Preisträgerinnen und Preisträger mit kreativen Inszenierungen im öffentlichen Raum.

Stilvoller Auftritt im lila Prada-Mantel Für ihren Auftritt wählte Victoria laut einem Fashion-Blog einen eleganten lila Wollmantel von Prada, kombiniert mit einem passenden Schal, einer schwarzen Bluse und Hose, goldenen Ohrringen und einer schwarzen Toteme-Tasche.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Palastes wurden mehrere Fotos des Abends veröffentlicht. Dazu heißt es: "Heute hat die Kronprinzessin das Lichtkunstwerk '21.09' im Südgewölbe des Königlichen Schlosses eingeweiht." Das Werk des Künstlerduos Les Ateliers BK thematisiert die Bedeutung von Dialog und Frieden - begleitet von Zitaten mehrerer Friedensnobelpreisträgerinnen und -träger.

Die Installation ist täglich von 16 bis 22 Uhr über die Straße Slottsbacken frei zugänglich, wobei am 11. Dezember Änderungen des Zugangs möglich sind.

Kunst, Wissenschaft und Frieden im Fokus

Das Lichtfestival lädt mit kostenlosen Führungen in mehreren Sprachen dazu ein, die Nobelpreis-Themen auf neue Weise zu erleben: Wissenschaftliche Entdeckungen, Literatur und Friedensbemühungen werden durch Kunst sichtbar gemacht und für die Öffentlichkeit erlebbar.

Höhepunkt: Die Nobelpreisverleihung in Stockholm und Oslo

Traditionell erreichen die Feierlichkeiten am 10. Dezember ihren Höhepunkt: Die Nobelpreise in Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und Wirtschaftswissenschaften werden am späten Nachmittag im Konserthuset in Stockholm verliehen - dem Todestag von Alfred Nobel (1833-1896). Anschließend folgt das festliche Nobelbankett.

Der Friedensnobelpreis hingegen wird ebenfalls am 10. Dezember, aber in Oslo, Norwegen, überreicht. Die Preisträgerinnen und Preisträger, die bereits im Oktober bekanntgegeben wurden, erhalten jeweils eine Medaille, eine Urkunde und ein Preisgeld von rund 11 Millionen schwedischen Kronen (etwa 960.000 Euro).