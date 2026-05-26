Fast zehn Jahre nach ihrer Trennung von den Black Eyed Peas stand Fergie bei den American Music Awards 2026 wieder neben will.i.am, Taboo und apl.de.ap auf der Bühne - und gewann einen Award. Auch andere Künstler sorgten in Las Vegas für nostalgische Momente.

Fergie (51) und die Black Eyed Peas - ein Wiedersehen, das bewegte: Mehr als acht Jahre ist es her, dass Fergie die Black Eyed Peas verließ. Bei den American Music Awards 2026 am Montagabend stand die Sängerin gemeinsam mit will.i.am, Taboo und apl.de.ap auf der Bühne, um den Preis in der Kategorie "Bester Retro-Song" entgegenzunehmen. Ausgezeichnet wurde der 2010er-Hit "Rock That Body", der sich gegen "Iris" von den Goo Goo Dolls und "What's Up?" von 4 Non Blondes durchsetzte. Moderiert wurde die Veranstaltung von Queen Latifah (56).

Emotionale Worte auf der Bühne Die Black Eyed Peas hatten den roten Teppich ausgelassen, sodass ihr Erscheinen auf der Bühne laut "People" eine echte Überraschung war. Fergie zeigte sich dabei sehr emotional, wie "E! News" berichtete. Sie dankte zunächst den Fans, die für sie abgestimmt hatten: "Was für ein Moment! Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, die für mich gestimmt haben, damit ich jetzt hier mit meinen langjährigen Freunden und Brüdern, den Black Eyed Peas, stehen kann. Zu Ehren dieses besonderen Songs, dieser Ära, 'Rock That Body' - damit sind so viele Erinnerungen verbunden."

Während der gesamten Rede hielt Fergie will.i.ams und Taboos Hände. Dann wandte sie sich persönlich an ihren zwölfjährigen Sohn Axl, den sie mit ihrem Ex-Partner Josh Duhamel hat: Ausgerechnet "Rock That Body" habe dazu geführt, dass Axl die Musik seiner Mutter in seine Playlist aufgenommen habe - durch TikToks und Instagram-Videos der Fans. "Und jetzt kann ich endlich sagen - endlich, endlich kann ich das im Fernsehen sagen: 'Hi Axl!' 'Rock That Body' - wir haben's geschafft!", rief sie lachend ins Mikrofon.

Wiedersehen mit Pussycat Dolls und New Kids on the Block

Die American Music Awards 2026 hielten für Fans der 90er und frühen 2000er Jahre auch noch weitere denkwürdige Momente bereit: mit Auftritten von Hootie & the Blowfish (fast 30 Jahre nach ihrem letzten American Music Award), den Pussycat Dolls, Busta Rhymes und New Kids on the Block. Zudem waren auch Paula Abdul, Linda Perry von 4 Non Blondes und Hilary Duff als Laudatorinnen anwesend. Billy Idol erhielt den Lifetime Achievement Award.