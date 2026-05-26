Fast zehn Jahre nach ihrer Trennung von den Black Eyed Peas stand Fergie bei den American Music Awards 2026 wieder neben will.i.am, Taboo und apl.de.ap auf der Bühne - und gewann einen Award. Auch andere Künstler sorgten in Las Vegas für nostalgische Momente.
Fergie (51) und die Black Eyed Peas - ein Wiedersehen, das bewegte: Mehr als acht Jahre ist es her, dass Fergie die Black Eyed Peas verließ. Bei den American Music Awards 2026 am Montagabend stand die Sängerin gemeinsam mit will.i.am, Taboo und apl.de.ap auf der Bühne, um den Preis in der Kategorie "Bester Retro-Song" entgegenzunehmen. Ausgezeichnet wurde der 2010er-Hit "Rock That Body", der sich gegen "Iris" von den Goo Goo Dolls und "What's Up?" von 4 Non Blondes durchsetzte. Moderiert wurde die Veranstaltung von Queen Latifah (56).