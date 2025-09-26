Verleihung im November: So geil: Oliver Masucci feiert Emmy-Nominierung für Herrhausen

Die ARD-Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" ist für einen International Emmy Awards nominiert worden. Hauptdarsteller Oliver Masucci freute sich auf Instagram über den Erfolg.
Es ist einer der bedeutendsten internationalen Fernsehpreise. Am 24. November werden in New York die International Emmy Awards verliehen. Geehrt werden dann in den USA die besten außerhalb der Vereinigten Staaten produzierten Serien und TV-Sendungen. Und auch eine deutsche Produktion kann sich jetzt über eine Nominierung in der bedeutenden International-Emmy-Kategorie Bester TV-Film/Miniserie freuen: die ARD-Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" mit Oliver Masucci (56) in der Hauptrolle. Der Star selbst bejubelte den Erfolg sogleich auf Instagram.