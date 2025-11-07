Anfang Februar 2026 werden wieder die Grammy Awards verliehen. Am 7. November wurden die nominierten Künstlerinnen und Künstler verkündet - darunter Stars wie Billie Eilish, Justin Bieber, Kendrick Lamar und Lady Gaga.
Kendrick Lamar (38) hat wohl mit die besten Chancen auf einen oder mehrere Grammys bei der Verleihung im kommenden Februar. Nachdem am 7. November die nominierten Künstlerinnen und Künstler verkündet wurden, darf der Rapper auf bis zu neun Auszeichnungen hoffen. Auch Lady Gaga (39) könnte kräftig abräumen. Die Sängerin ist in sieben Kategorien nominiert - und auch Produzent Jack Antonoff (41) ist sieben Mal vorgeschlagen. Unter anderem Sabrina Carpenter (26) darf sich über sechs Nominierungen freuen.