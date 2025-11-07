Anfang Februar 2026 werden wieder die Grammy Awards verliehen. Am 7. November wurden die nominierten Künstlerinnen und Künstler verkündet - darunter Stars wie Billie Eilish, Justin Bieber, Kendrick Lamar und Lady Gaga.

Kendrick Lamar (38) hat wohl mit die besten Chancen auf einen oder mehrere Grammys bei der Verleihung im kommenden Februar. Nachdem am 7. November die nominierten Künstlerinnen und Künstler verkündet wurden, darf der Rapper auf bis zu neun Auszeichnungen hoffen. Auch Lady Gaga (39) könnte kräftig abräumen. Die Sängerin ist in sieben Kategorien nominiert - und auch Produzent Jack Antonoff (41) ist sieben Mal vorgeschlagen. Unter anderem Sabrina Carpenter (26) darf sich über sechs Nominierungen freuen.

Bereits für die Verkündung der Nominierten wurde ein großes Staraufgebot aufgefahren. Wer sich Chancen auf den begehrten Musikpreis ausmalen darf, wurde unter anderem am 7. November von Carpenter, Chappell Roan, Doechii, Nicole Scherzinger, Sam Smith, Karol G sowie Sharon, Kelly und Jack Osbourne verkündet. Die Angehörigen des im Juli verstorbenen Ozzy Osbourne kamen auch kurz auf den legendären Musiker zu sprechen.

Album und Song des Jahres

In der Kategorie "Album des Jahres" sind Bad Bunny für "Debí tirar más fotos", Justin Bieber mit "Swag", Sabrina Carpenter für "Man's Best Friend" sowie Clipse mit "Let God Sort Em Out" vorgeschlagen. Ihnen stellen sich Lady Gaga mit "Mayhem", Kendrick Lamar mit "GNX", Leon Thomas mit "Mutt" und Tyler, the Creator mit "Chromakopia".

Die Auszeichnung als "Song des Jahres" kann an "Abracadabra" (Lady Gaga), "Anxiety" (Doechii), "Apt." (Rosé, Bruno Mars), "DtMF" (Bad Bunny), "Golden" (Huntr/X), "Luther" (Kendrick Lamar, SZA), "Manchild" (Sabrina Carpenter) oder "Wildflower" (Billie Eilish) gehen.

"Swag", "Man's Best Friend" und "Mayhem" sind etwa auch als bestes "Pop Vocal Album" vorgeschlagen. Linkin Park, die Deftones und Yungblud dürfen beispielsweise auf einen Award für das beste Rock-Album hoffen.

Warum ist Taylor Swifts "The Life of a Showgirl" nicht nominiert?

Viele Grammys hat sie schon gewonnen, im nächsten Februar kann Taylor Swift allerdings nicht für ihr neues Album "The Life of a Showgirl" ausgezeichnet werden. Die Platte stand gar nicht erst zur Wahl für eine Nominierung. Der Grund dafür ist, dass bei den Grammys nur Songs und Alben ausgezeichnet werden können, die zwischen Ende August 2024 und Ende August 2025 veröffentlicht worden sind. "The Life of a Showgirl" ist erst im Oktober erschienen.

Über die Gewinnerinnen und Gewinner entscheiden Mitglieder der Recording Academy, darunter etwa Künstlerinnen und Künstler, Songwriter und Produzenten. Die Verleihung der Grammy Awards soll am 1. Februar in Los Angeles stattfinden. Die vollständigen Listen in den insgesamt 95 unterschiedlichen Kategorien können auf der offiziellen Webseite der Grammys eingesehen werden.