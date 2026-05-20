Verleihung findet am 25. Mai statt: BTS treten bei den American Music Awards 2026 auf

Nach ihrem fulminanten Comeback mit dem neuen Album "Arirang" treten BTS bei den American Music Awards auf. Sie haben bisher elf AMAs gewonnen und sind auch dieses Jahr in drei Kategorien nominiert. Die Verleihung findet am 25. Mai statt.

BTS wird bei den 52. American Music Awards auftreten. Wie unter anderem Deadline berichtet, kehrt die südkoreanische Boyband damit auf die Bühne zurück, auf der sie 2017 bereits ihr Debüt im US-Fernsehen gefeiert hatte. Zu den geplanten Details des Auftritts ist bislang nichts bekannt. Für die K-Pop-Gruppe sind die AMAs aber ohnehin vertrautes Terrain: 2021 gewann BTS dort drei Auszeichnungen, darunter den begehrten Preis in der Kategorie "Artist of the Year".

Insgesamt hat die Band bereits elf AMA-Trophäen gesammelt und ist in diesem Jahr erneut dreifach nominiert, unter anderem als "Künstler des Jahres", für den "Sommerhit des Jahres" und als "Bester männlicher K-Pop-Künstler".

BTS schrieben Musikgeschichte

Im April haben BTS ihre Welttournee gestartet, nachdem sie ihr neues Album "Arirang" veröffentlicht hatten. Es ist ihre erste Platte seit fast vier Jahren, in denen alle sieben Mitglieder ihren Militärdienst in Südkorea abgeschlossen hatten.

Auch in Deutschland feierte die Gruppe große Erfolge: Das neue Album stieg direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts ein, während die vorab veröffentlichte Single "Swim" ebenfalls die Spitze der deutschen Single-Charts erreichte. Damit schrieben BTS Musikgeschichte, denn ein doppelter Neueinstieg auf Platz 1 in Deutschland gelang ihnen als erste K-Pop-Gruppe. Noch dazu hatte zuvor keine Band, unabhängig vom Genre, in den deutschen Charts gleichzeitig ein Album und eine Single auf der Spitzenposition neu platziert.

Taylor Swift führt die Nominiertenliste an

Am 25. Mai werden die American Music Awards in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas verliehen. Als Gastgeberin führt Queen Latifah (56) durch den Abend. Mit acht Nominierungen geht Taylor Swift (36) als Favoritin ins Rennen. Dahinter folgen Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter und Sombr, die jeweils siebenmal nominiert sind.