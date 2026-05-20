Verleihung findet am 25. Mai statt: BTS treten bei den American Music Awards 2026 auf

Nach ihrem fulminanten Comeback mit dem neuen Album "Arirang" treten BTS bei den American Music Awards auf. Sie haben bisher elf AMAs gewonnen und sind auch dieses Jahr in drei Kategorien nominiert. Die Verleihung findet am 25. Mai statt.
BTS wird bei den 52. American Music Awards auftreten. Wie unter anderem Deadline berichtet, kehrt die südkoreanische Boyband damit auf die Bühne zurück, auf der sie 2017 bereits ihr Debüt im US-Fernsehen gefeiert hatte. Zu den geplanten Details des Auftritts ist bislang nichts bekannt. Für die K-Pop-Gruppe sind die AMAs aber ohnehin vertrautes Terrain: 2021 gewann BTS dort drei Auszeichnungen, darunter den begehrten Preis in der Kategorie "Artist of the Year".