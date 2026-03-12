Verleihung des Prinz-Friso-Preises: Emotionale Momente für die Familie von Prinz Friso

Bei der Verleihung des zwölften Prinz-Friso-Preises in Eindhoven erschienen Prinzessin Beatrix und Prinzessin Mabel gemeinsam mit Tochter Zaria. Dabei verriet Mabel: Die jüngste Tochter studiert in Delft - und das hat einen sehr persönlichen Grund.
Es war mehr als nur eine Preisverleihung. Als am Mittwochabend in Eindhoven zum zwölften Mal der Prins Friso Ingenieursprijs vergeben wurde, war die Botschaft allein schon durch die Anwesenden deutlich: Die Familie von Prinz Friso (1968-2013), der an den Folgen eines Skiunfalls gestorben war, hat ihn nicht vergessen - und trägt sein Erbe weiter, mit jedem Jahr ein bisschen bewusster.