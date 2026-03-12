Verleihung des Prinz-Friso-Preises: Emotionale Momente für die Familie von Prinz Friso

Bei der Verleihung des zwölften Prinz-Friso-Preises in Eindhoven erschienen Prinzessin Beatrix und Prinzessin Mabel gemeinsam mit Tochter Zaria. Dabei verriet Mabel: Die jüngste Tochter studiert in Delft - und das hat einen sehr persönlichen Grund.

Es war mehr als nur eine Preisverleihung. Als am Mittwochabend in Eindhoven zum zwölften Mal der Prins Friso Ingenieursprijs vergeben wurde, war die Botschaft allein schon durch die Anwesenden deutlich: Die Familie von Prinz Friso (1968-2013), der an den Folgen eines Skiunfalls gestorben war, hat ihn nicht vergessen - und trägt sein Erbe weiter, mit jedem Jahr ein bisschen bewusster.

Prinzessin Beatrix (88), Mutter des verstorbenen Prinzen, erschien ebenso wie Prinzessin Mabel (57), Frisos Witwe, samt ihrer jüngsten Tochter Gräfin Zaria (19) und ihrer eigenen Mutter Florence. Vier Frauen, drei Generationen - vereint an einem Abend, der dem Wirken eines Mannes gewidmet ist, der Ingenieur aus Leidenschaft war.

Zaria folgt den Spuren ihres Vaters

Was bei dem Abend besonders aufhorchen ließ: Mabel verriet gegenüber dem TV-Programm "Blauw Bloed", dass ihre jüngste Tochter in Delft studiert - an der renommierten Technischen Universität, die für ihre Ingenieursausbildung bekannt ist. Eine Wahl, die auf den ersten Blick überraschen mag, die Mabel laut "libelle.nl" aber mit warmen Worten erklärte: "Sie hat eine wunderbare Studienzeit in Delft, sie ist auch an Technik interessiert und wollte auf diese Weise mehr über das Interesse und die Leidenschaft ihres Vaters lernen."

Prinz Friso hatte selbst Maschinenbau sowie Luft- und Raumfahrttechnik studiert und war Mitglied des KIVI, des Königlich Niederländischen Instituts der Ingenieure, das den nach ihm benannten Preis jährlich vergibt. Dass seine Tochter nun denselben akademischen Weg einschlägt, verleiht dem Abend eine ganz eigene Bedeutung.

Mabel bittet um Zurückhaltung

Zugleich machte Mabel deutlich, dass sie ihre Tochter nicht dauerhaft im Rampenlicht sehen möchte. Sie freue sich sehr, dass Zaria dabei gewesen sei, hoffe aber, dass sie danach wieder in Ruhe gelassen werde - "damit sie eine Studienzeit genießen kann, wie es jeder niederländische Student verdient", so die Prinzessin.

Ihre älteste Tochter Gräfin Luana (20) hat einen anderen Weg eingeschlagen: Sie studiert Moderne Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität St. Andrews in Schottland - bekannt nicht zuletzt als Alma Mater von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44).

Mode mit Botschaft

Auch modisch setzte die Königsfamilie an diesem Abend ein Zeichen. Mabel erschien in einem Bouclé-Kleid mit passendem Jackett des Luxuslabels Fabiana Filippi. Zaria wählte ein kurzes elegantes Cape-Kleid. Prinzessin Beatrix blieb ihrer unverwechselbaren Linie treu: lange Hose, farbige Bluse, warmer Wrap. Florence, Mabels Mutter, hielt sich in einer dunkelblauen Kombination zurück.

Der Prins Friso Ingenieursprijs selbst wird vom KIVI jährlich vergeben, um Ingenieure und ihre Arbeit in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Dass er den Namen eines Mannes trägt, dessen Familie so geschlossen und regelmäßig zur Verleihung erscheint, macht ihn zu mehr als einer Auszeichnung - er ist auch ein Akt des Erinnerns.