Verleihung der Golden Globes: Das ist dieses Jahr neu

Die Spannung steigt: In der Nacht zu Montag werden in Los Angeles wieder die Golden Globes überreicht. Welche Stars dürfen sich über einen Preis freuen, welche Promis legen einen besonders glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich hin? Zur 83. Auflage gibt es zudem einige Neuerungen.

Seit 1944 organisiert die Hollywood Foreign Press Association, eine Gruppe von rund 100 internationalen Journalisten in Hollywood, die Vergabe der Golden Globes. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles wieder die Besten aus Film und Fernsehen gefeiert. Bereits zum 83. Mal werden die Golden Globe Awards überreicht. Dieses Mal gibt es eine neue Kategorie.

Premiere für den besten Podcast Zu den nominierten Künstlern gehören Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Jeremy Allen White, Oscar Isaac, Chase Infiniti, Cynthia Erivo, Britt Lower, Rhea Seehorn, Seth Rogen und Noah Wyle.

Brandneu ist die Kategorie "Bester Podcast". Damit können sich Podcast-Moderatoren wie Alex Cooper und Mel Robbins mit Größen aus Film und Fernsehen messen. Eine weitere Premiere für die Golden Globes: In diesem Jahr wurde die erste "Golden Eve"-Sondersendung am Donnerstag, den 8. Januar, auf CBS und Paramount+ ausgestrahlt. Sie war Teil der neuen "Golden Week"-Veranstaltung des Senders, die der Hauptzeremonie vorausging.

Matthew Broderick überreichte während der allerersten Primetime-Sondersendung seiner Frau Sarah Jessica Parker den diesjährigen Carol Burnett Award, während Harrison Ford Helen Mirren den diesjährigen Cecil B. DeMille Award überreichte.

Viele Stars übergeben die Preise

Komikerin Nikki Glaser wird auch 2026 wieder die Golden Globes moderieren, nachdem sie im vergangenen Jahr als erste Frau die Preisverleihung allein präsentiert hatte. Die Preise werden von einer ganzen Reihe illustrer Hollywoodstars übergeben, darunter Julia Roberts, George Clooney, Jennifer Garner, Kevin Bacon, Mila Kunis, Macaulay Culkin und Pamela Anderson.

Als Favorit auf die meisten Golden Globes gilt die Thrillergroteske "One Battle After Another", die für neun Awards nominiert ist. Sie könnte als beste Komödie ausgezeichnet werden und Leonardo DiCaprio als bester Hauptdarsteller. Aussichtsreich ist zudem das Vampirspektakel "Blood & Sinners", das in der Dramakategorie die besten Chancen besitzt.