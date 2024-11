Am Donnerstagabend stand die Bambi-Verleihung im Zeichen von internationalen Stars und viel Glamour in Sachen Mode. Auf dem roten Teppich verrieten Stars wie Barbara Meier Details zu ihren Gala-Looks.

Die Bambi-Verleihung am Donnerstagsabend (7. November) in München nutzten zahlreiche Promi-Damen, um sich in glamouröse Roben zu werfen. Dabei setzten sie auf Transparenz und Glitzer - und zeigten auch viel Haut.

Glamour statt Mama-Look

Model und "GNTM"-Gewinnerin Barbara Meier (38) zeigte sich in einer Traumrobe in Gold mit transparentem Cape, das ebenfalls mit goldenen Glitzerapplikationen verziert war. Dazu kombinierte sie ein Glitzer-Haarband, das zu dem kompletten Look der Robe von Inclover gehört, wie Meier im Gespräch mit spot on news auf dem roten Teppich erzählt. Mit der Marke arbeite sie auch öfter bei den Filmfestspielen in Cannes zusammen, "für den Bambi kann es ja auch ein bisschen internationaler sein", sagte das Model. "In Deutschland gibt es nicht so viele Möglichkeiten, lange Kleider mit Schleppe zu tragen. Der Bambi ist so ein Abend, den man dafür nutzen kann." Wenn man die ganze Woche in zerrissenen Jeans und angespucktem Oberteil unterwegs ist, "dann ist es für mich als Mama auch mal schön, mich hübsch zu machen", erklärte die zweifache Mutter.

"GNTM"-Kollegin Kim Hnizdo (28) erschien in einem Pailletten-Midikleid in Silber von Marc Cain. An der Schulter hatte die Robe einen Transparenz-Einsatz, den das Model mit einer Vintage-Schleifenbrosche verzierte und damit bereits für vorweihnachtliche Stimmung sorgte. "Für den Bambi darf es auch ein bisschen Old-Hollywood-Glamour sein", erzählte Kim Hnizdo über ihr zum Anlass gewähltes Outfit. Mit ihren Red-Carpet-Looks zeigt sie auch gerne Haut oder wählt große Roben. "Ich bin ein geborenes Model", erklärte sie dazu. Und wie lange braucht sie vor dem Teppich für die Vorbereitung? "Ich kann es in einer halben Stunde, aber ich habe gelernt, dass es in zwei Stunden und mit Team angenehmer ist."

Moderatorin Melissa Khalaj (35) wählte für den besonderen Anlass eine Robe von Maria Lucia Hohan. Mit dem Silber schimmernden, ärmellosen Bustierkleid mit gerafftem Rock, tiefem Dekolleté und hohem Beinschlitz zeigte die 35-Jährige viel Haut. "Klar, das mache ich gerne, warum nicht", sagte sie spot on news zu ihrem freizügigen Look. Das Outfit habe sie kurzfristig gewählt, "aber ich wollte etwas, was sitzt, nicht wackelt und ich nicht zuppeln muss".