Die Nominierungen für die 77. Writers Guild Awards wurden enthüllt. Mit den jährlichen Preisen werden die besten Autoren und Autorinnen des Jahres in den Bereichen Film, Fernsehen, Streaming, Nachrichten, Radio und Werbetexten geehrt. Die WGA veröffentlichte die Liste aller Auserwählten auf ihrer Website.

Zu den Nominierten in einer der wichtigsten Kategorien "Original Drehbuch" gehören: "Anora", geschrieben und inszeniert von Sean Baker, der von Justin Kuritzkes geschriebene Tennisfilm "Challengers", Jesse Eisenbergs "A Real Pain", Alex Garlands "Civil War" und Megan Parks "My Old Ass".

Lesen Sie auch

In der Kategorie "Adaptiertes Drehbuch" wird Winnie Holzman und Dana Fox' "Wicked" genannt. Außerdem James Mangold und Jay Cocks' Bob Dylan-Biopic "A Complete Unknown" sowie RaMell Ross und Joslyn Barnes' Version des Colson Whitehead-Romans "Nickel Boys" und "Dune: Part 2" von Denis Villeneuve und Jon Spaihts. Ebenfalls nominiert sind Richard Linklater und Glen Powells "Hit Man".

Die Nominierten in der Kategorie Comedy, Drama und Neue Serien

In der Kategorie "Comedy Serie" sind die Autoren der Serien "Abbott Elementary", "The Bear", "Curb Your Enthusiasm", "Hacks" und "What We Do in the Shadows" nominiert. Im Rennen um das beste Drehbuch für eine "Drama Serie" stehen zur Auswahl: "The Boys", "The Diplomat", "Fallout", "Mr. & Mrs. Smith" und "Shōgun".

Die Autoren von "English Teacher", "Fallout", "Mr. & Mrs. Smith", "Nobody Wants This" und "Shōgun" dürfen sich zudem in der Kategorie "Neue Serie" über eine Nominierung freuen.

Was ist WGA?

Die Gewinner der WGA werden am 15. Februar bei gleichzeitigen Zeremonien in New York im Edison Ballroom und in Los Angeles im Beverly Hilton Hotel bekannt gegeben. Der Writers Guild of America Award würdigt seit 1949 in verschiedenen Kategorien herausragende schriftstellerische Leistungen in Film, Fernsehen, Streaming, Nachrichten, Radio und Werbung.