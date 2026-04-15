Zig Strafzettel, geborstene Scheibe, Öl-Lache am Boden: Seit Monaten steht ein verlassener VW Passat auf dem Parkplatz vor dem Leonberger Leobad. Was hat es mit dem Auto auf sich?
Die Frontscheibe des VW Passat dürfte kein Tüv-Prüfer so durchgehen lassen – sie hat auf der Fahrerseite einen massiven Sprung. Und als ob das nicht genug wäre, wird eine Öl-Lache unter dem Auto nicht eben kleiner. Unter den Scheibenwischern klemmen unzählige Strafzettel der Stadtwerke Leonberg. Seit mindestens September des vergangenen Jahres steht das ziemlich schrottreife Fahrzeug nun schon auf dem Leobad-Parkplatz unbewegt da.