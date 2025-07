1 Zwei Ausflüge, zweimal Kreis Ludwigsburg pur: In den Steillagen und auf der Enz. Foto: KS-Images/Gottfried Stoppel

Wandern mit dem Schwäbischen Albverein und Ihrer Zeitung: Zwei geführte Touren auf Wasserwegen bis zu Weinreben verbinden Natur, Bewegung und Genuss direkt vor deiner Haustür.











„Wandern plus X“ – der Schwäbische Albverein und unsere Zeitung laden zu einer besonderen Veranstaltungsreihe in der Region und speziell im Kreis Ludwigsburg ein. Ziel ist es, Menschen in den Sommerferien durch attraktive Erlebniswanderungen vor ihrer Haustür zu begeistern.