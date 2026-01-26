Verlag soll Angebot gemacht haben: Schreiben Brooklyn Beckham und Nicola Peltz ein Enthüllungsbuch?

Die Welt lechzt nach mehr Details über den Streit im Beckham-Clan - und die könnten womöglich in einem Enthüllungsbuch preisgegeben werden. Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sollen bereits ein Angebot im siebenstelligen Bereich erhalten haben, um ihre Sicht der Dinge weiter auszuführen.
Müssen Victoria (51) und David Beckham (50) vor weiteren Enthüllungen ihres Sohnes Brooklyn (26) zittern? Angeblich sollen er und seine Frau Nicola Peltz (31) ein Millionengebot für ein Buch über den Familienstreit erhalten haben.