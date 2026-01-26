Verlag soll Angebot gemacht haben: Schreiben Brooklyn Beckham und Nicola Peltz ein Enthüllungsbuch?

Die Welt lechzt nach mehr Details über den Streit im Beckham-Clan - und die könnten womöglich in einem Enthüllungsbuch preisgegeben werden. Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sollen bereits ein Angebot im siebenstelligen Bereich erhalten haben, um ihre Sicht der Dinge weiter auszuführen.

Müssen Victoria (51) und David Beckham (50) vor weiteren Enthüllungen ihres Sohnes Brooklyn (26) zittern? Angeblich sollen er und seine Frau Nicola Peltz (31) ein Millionengebot für ein Buch über den Familienstreit erhalten haben.

Es sollen schon Gespräche laufen Laut "The Sun" könnte das Paar einen Vertrag im siebenstelligen Bereich bei Penguin Random House unterzeichnen. Der große Verlag kennt sich mit brisanten Texten aus: Die Autobiografie von Prinz Harry (41) erschien hier vor ziemlich genau drei Jahren. Wie es im Bericht heißt, befinde man sich "offenbar in Gesprächen". Der Verlag sei "sehr daran interessiert, eine Einigung zu erzielen".

Brooklyn Beckham hatte am 19. Januar in einem sechsseitigen Instagram-Statement mit seiner berühmten Familie abgerechnet. Ein zentraler Punkt der Fehde war demnach die Hochzeit im Jahr 2022. Brooklyns Schilderung, seine Mutter habe ihm den Hochzeitstanz ruiniert, indem sie "völlig unangemessen" mit ihm tanzte, sorgte weltweit für viele Spekulationen und beflügelte die Fantasie für etliche lustige Memes. Er habe sich in seinem ganzen Leben "noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt", betonte der 26-Jährige.

"Alle reißen sich darum, das in die Finger zu bekommen"

Wie genau der Tanz aussah und was noch alles zwischen den Beckhams bis zur Funkstille passiert ist - darüber gibt es viele Spekulationen. "Alle reißen sich darum, das in die Finger zu bekommen", zitiert "The Sun" einen Insider. "Diese Firmen haben keinerlei Loyalität gegenüber Victoria und David Beckham und zahlen gerne dafür, dass Brooklyn sich alles von der Seele reden kann, insbesondere angesichts seiner Bereitschaft, alle Verbindungen zu seinen Eltern endgültig abzubrechen." Es sei an der Zeit, "die Wahrheit zu Papier zu bringen". Der Ball liege nun ganz bei ihm und Ehefrau Nicola. Die literarischen Möglichkeiten, die sich ihnen nun böten, seien "grenzenlos".

Harry und Meghan als Vorbild?

Und noch eine weitere Chance, die Vorwürfe gegen die Beckhams auszuführen, könnte sich bieten. Denkbar sei Quellen zufolge auch ein TV-Interview. Damit könnten Brooklyn und Nicola ebenfalls in die Fußstapfen von Prinz Harry und Herzogin Meghan (44) treten, die mit ihrem Oprah-Winfrey-Gespräch 2021 für viel Aufsehen sorgten.