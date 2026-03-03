Verlag aus Stuttgart ist insolvent: Ist dies das Ende von „Das Beste aus Reader’s Digest“?

Seit 78 Jahren gibt es die deutsche Ausgabe der US-amerikanischen Zeitschrift „Reader’s Digest“. Nun droht „Das Beste“ das Aus: Der Verlag in Stuttgart ist insolvent.
Wer in den 1970er oder 1980er Jahren in einer deutschen Arztpraxis saß, kannte sie ebenso wie die Besucher von Abonnenten, die die Zeitschrift im DIN-A5-Format auf ihre Wohnzimmertische drapierten: „Das Beste aus Reader’s Digest“ hieß das Erfolgsmodell aus den USA, das in seinen besten Zeiten eine Auflage von mehreren hunderttausend Exemplaren schaffte. Seit 1948 wurde der deutsche Ableger in Stuttgart herausgegeben.