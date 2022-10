1 Die S-Bahn, die derzeit in Bernhausen endet, soll bis Neuhausen verlängert werden. Foto: Julia Bosch

Entlang der neuen Trasse zwischen Filderstadt und Neuhausen müssen Grundstücke freigeräumt, Bäume gefällt und Eidechsen vergrämt werden.















Link kopiert

In diesen Tagen beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Verlängerung der S 2 von Filderstadt-Bernhausen über Filderstadt-Sielmingen bis nach Neuhausen. Darüber informiert die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). So stehen im künftigen Trassenbereich, auf den angrenzenden Baustelleneinrichtungsflächen und im Bereich der neu geplanten Regenrückhaltebecken archäologische Untersuchungen an. Zuständig dafür ist das Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg.

Zudem wird das Baufeld freigeräumt. An der Mercedesstraße in Sielmingen und auf dem alten Bahnhofsgelände in Neuhausen werden von Oktober bis voraussichtlich Dezember alte Gebäudebestände abgerissen. Fäll- und Rodungsarbeiten sowie die teilweise bereits begonnenen, artenschutzrechtlichen Maßnahmen, wie beispielsweise das Umsiedeln von Eidechsen und die Vergrämung von Bodenbrütern, sind entlang der gesamten S-Bahn-Strecke erforderlich.

Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen

Die SSB will und muss neue Bäume pflanzen, die zum jeweiligen Standort passen – zum einen als Kompensation für die zu fällenden Bäume, zum anderen, um die neue S-Bahntrasse in die Landschaft einzubinden.

Aufgrund der Arbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen, abschnittsweisen Sperrungen kommen. In diesen Fällen sollen Umleitungen eingerichtet werden, informiert die SSB in ihrer Pressemitteilung. Zudem bitten der Verkehrsbetrieb und die Projektpartner alle Betroffenen um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit. Bei Problemen können sich Anwohner bei der SSB melden per E-Mail an: S2@ssb-ag.de.