Einhunderzwanzigtausend Menschen sind bereits mit dem Riesenrad in Ludwigsburg gefahren. Ursprünglich war geplant, dass es bis Ende Mai auf dem Parkplatz am Ende der Bärenwiese stehen sollte. Weil der Fahrspaß sich so großer Beliebtheit erfreut, darf es sich noch ein bisschen länger drehen. Der „Citystar“, wie das Riesenrad heißt, bleibt bis Ende August. Das teilt die Agentur Eventstifter, die es im Februar gemeinsam mit der Tourismus und Events nach Ludwigsburg gebracht hat, mit.

Positiver Effekt auch für andere Einrichtungen

Die Familie Göbel, der das Monstrum gehört, zeige sich als Betreiber hoch erfreut über den Besucherandrang und mit der Möglichkeit noch etwas länger in der Barockstadt zu betreiben, heißt es in einer Pressemitteilung. In den Lobgesang stimmt auch Veranstalter Michael Scholz von Eventstifter mit ein: „Das Riesenrad hat sich zu einem wahren Magneten im Zentrum von Ludwigsburg entwickelt. Neben den positiven Besucherzahlen bemerken wir auch, dass das Rad als Treffpunkt genutzt wird.“ Die Gäste würden nicht nur aus der Stadt kommen, sondern auch von weiter her. Davon profitieren beispielsweise auch das Residenzschloss und das Blühende Barock.

Die Veranstalter bieten auch weiterhin sogenannte Genussfahrten an. Dabei werden den Gästen beispielsweise Cocktails, Wein und Bier oder sogar Drei-Gänge Menüs kredenzt.

Das Riesenrad auf der Bärenwiese in Ludwigsburg ist täglich

zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet. Tickets sind vorab über www.easyticket.de

erhältlich. Weitere Infos zum „City Star“ online unter www.riesenrad-citystar.de.