Verlängerung beim ZDF: Mehr Shows für Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella (46) bleibt beim ZDF und wird dort nun mehr Shows als bisher moderieren. In einer Mitteilung des Senders heißt es, der Vertrag des Entertainers und Sängers sei um drei Jahre verlängert worden. Geplant seien in diesem Jahr fünf Ausgaben der "Giovanni Zarrella Show". Außerdem wird Zarrella im Dezember erstmals die Spendengala zugunsten der Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor moderieren.

Mehr Musikshows mit Zarrella

Die neuen Ausgaben der "Giovanni Zarrella Show" werden der Mitteilung zufolge jeweils unter einem besonderen Motto stehen. Am kommenden Samstag (20:15 Uhr) ist das Thema der Live-Ausgabe "All you need is love". Zarrella will dann Liebeslieder von und mit Howard Carpendale oder unter anderem Andreas Gabalier, Vanessa Mai, Ross Antony und Roland Kaiser präsentieren. Die Band Karat feiert in der Show zudem ihr 50-jähriges Jubiläum, heißt es vorab.

Am 3. Mai soll es bei der "Giovanni Zarrella Show" weitergehen mit dem Motto "Die große Tanzparty", "Die große Sommerparty" folgt am 23. August. Außerdem ist eine Ausgabe für den 22. November geplant.

Eine weitere Show von Giovanni Zarrella gibt es außerdem zu Ehren von Howard Carpendale. In dieser soll auf dessen erfolgreiche Karriere zurückgeblickt werden. Die Aufzeichnung findet laut ZDF am 19. August in der Dortmunder Westfalenhalle statt, die Ausstrahlung ist für den 20. September geplant.

Spendengala erstmals mit Zarrella

Im Dezember soll es dann ein neues Highlight für Zarrella geben: Er wird erstmals die Spendengala zugunsten der Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor moderieren. Diese wurde bislang von Carmen Nebel präsentiert, die sich im vergangenen Jahr als Moderatorin verabschiedet hat.

Giovanni Zarrella, der seit 2021 im ZDF seine Show präsentiert, freut sich in der Sondermitteilung auf seine neuen Aufgaben: "Dass wir gemeinsam mit einem wundervollen Team nun drei weitere Jahre im ZDF die Menschen unterhalten dürfen - und das sogar mit mehr Sendungen als bisher - ist ein unbeschreibliches Glück und gerade in der heutigen Zeit eine große Ehre. Das ZDF ist für mich ein Zuhause geworden, das ich mir nicht schöner vorstellen könnte. Grazie a tutti!"