Verlängerte Sperrung der Mercedesstraße: Droht ein Verkehrschaos zum Spiel des VfB Stuttgart?

1 Die Ampeln sind abgedeckt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der Kreuzung vorantasten. Foto: Sebast/Steegmüller

Der Ausfall einer Ampelanlage an der König-Karls-Brücke dauert länger als erhofft. Entgegen der Aussagen der Stadt, konnte der Fehler am Freitag nicht behoben werden. Das könnte auch Auswirkungen auf die Bundesligapartie am Samstagabend haben.











Lange Autoschlangen bildeten sich auf der König-Karls-Brücke, der Mercedesstraße und rund um den Wilhelmsplatz auch am Freitag noch. Teilweise herrschte Chaos in Bad Cannstatt, konnte die Stadtbahn der Linie U 19 nicht in Richtung Neckarpark abbiegen. Entgegen der Aussagen der Stadt ist die defekte Ampel noch nicht repariert. Inoffiziell heißt es, Ratten hätten ein Kabel angebissen. Eine Spezialfirma war im Einsatz – jedoch bislang ohne Erfolg.