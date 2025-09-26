Verkörpert die Herzogin in The Lady: Game of Thrones-Star Natalie Dormer wirbt nicht für Fergie-Serie

In einer kommenden britischen Serie spielt Schauspielerin Natalie Dormer Sarah Ferguson. Doch nach dem Skandal um eine E-Mail an Jeffrey Epstein möchte der "Game of Thrones"-Star nun keine Werbung mehr für "The Lady" betreiben.
Die aus "Game of Thrones" bekannte britische Darstellerin Natalie Dormer (43) hat in der Dramaserie "The Lady" Prinz Andrews (65) Ex-Ehefrau Sarah Ferguson (65) gespielt. Doch noch bevor die vom Fernsehsender ITV produzierte Serie über Fergies ehemalige Mitarbeiterin Jane Andrews (hier verkörpert von Mia McKenna-Bruce, 28) veröffentlicht wird, hat Dormer jetzt erklärt, das Projekt nicht bewerben zu wollen.