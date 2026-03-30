Verkehrszählung in Ludwigsburg: Unzufriedenheit trotz weniger Autos in der Stadt? „Man empfindet es nicht so“

Mehr Fußgänger, eine überquellende Autobahn und sinkende Schulnoten für die Stadt: Die jüngsten Verkehrserhebungen offenbaren ein paar interessante Erkenntnisse.

Ist der Verkehr in Ludwigsburg in den vergangenen 13 Jahren wirklich weniger geworden? Wer sich im Feierabendstau schon mal eine geschlagene Stunde durch die Stadt quälen musste, wird das nur schwer glauben können. Aber es stimmt offenbar. Zumindest ist das eines der Ergebnisse der jüngsten Verkehrszählungen in Ludwigsburg. Wir haben ein paar interessante Erkenntnisse und Kuriositäten zusammengetragen.

Die Daten stammen noch aus den Jahren 2023 und 2024, aus einer groß angelegten Verkehrserhebung des Bundes unter dem Titel „Mobilität in Deutschland“ (MID) sowie einer gesamtstädtischen Verkehrserhebung. Da die Auswertungen auf Bundes- und Landesebene Vorrang hatten, liegen die Ergebnisse auf kommunaler Ebene jetzt erst vor und wurden vor wenigen Tagen im Ludwigburger Mobilitätsausschuss vorgestellt.

Ludwigsburger fahren seltener, haben aber mehr Autos

Zur Umfrage des Bundes gehörte unter anderem die Frage, wie die Menschen ihre täglichen Wege zurücklegen. 42 Prozent dieser Wege erledigen die Ludwigsburger offenbar mit dem Rad oder zu Fuß, 2017 waren es noch 32 Prozent – eine deutlich höhere Steigerung als der deutschlandweite Durchschnitt. Gleichzeitig ist die Verwendung von Autos zurückgegangen, von 42 auf 37 Prozent. Die Verwaltung erklärt sich diesen Rückgang unter anderem durch den höheren Anteil an Homeoffice seit Corona.

Auffallend ist: Obwohl die Ludwigsburger offenbar weniger im Auto unterwegs sind, ist die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in derselben Zeit gestiegen, von 550 auf 590. Der wachsende Parkdruck in der Stadt ist also nicht bloß ein gefühlter Wert.

Keine Lust mehr auf Bus und Bahn?

Deutschlandweit ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel seit 2017 zumindest leicht angestiegen, von 10 auf 11 Prozent. In Ludwigsburg ging es dagegen abwärts: von vormals 14 auf 10 Prozent. Erklärungsansätze gab es in der Sitzung allerdings nicht.

Durchgangsverkehr nimmt ab, die Autobahn quillt über

Um fast ein Viertel ist der tägliche Verkehr auf der Stuttgarter Straße (B27) zwischen 2013 und 2024 zurückgegangen, auf der Marbacher Straße immerhin um 15 bis 20 Prozent. Auf der Schorndorfer Straße am Blühenden Barock sind es sogar 38 Prozent, in der Innenstadt zum Teil mehr als 50 Prozent.

Auch hier ist laut Bürgermeister Sebastian Mannl eine mögliche Erklärung das mobile Arbeiten, aber nicht nur. Viel Verkehr hat sich offenbar nur verlagert: auf die Autobahn. Im Jahresdurchschnitt sind auf der A81 bei Ludwigsburg rund 136.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs, das sind sechs Prozent mehr als bei der Messung vor 13 Jahren.

Ludwigsburger sind trotzdem unzufrieden

Da müssten die Anwohner doch eigentlich froh sein, oder? Das Gegenteil ist der Fall. Die Teilnehmenden der MID-Umfrage sollten Schulnoten vergeben, wie sie die Verkehrssituation für ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer in ihrer Stadt bewerten. Das Ergebnis: Die Note für Fußgänger sank von 1,8 (2017) auf 2,2 (2023), für Radfahrer von 2,8 auf 3,0 und für Autofahrer von 2,6 auf 2,8.

Während die Öffentlichen in Ludwigsburg 2023 im bundesweiten Vergleich noch sehr gut wegkommen – mit einer 2,6 gegenüber einer 3,3 –, lag die Stadt im Kfz-Bereich schon 2017 unter der deutschlandweiten Note 2,3, jetzt hat sich der Abstand sogar noch vergrößert. Denn der Bundesschnitt ist gleichgeblieben.

Erklärungsansätze gibt es einige

Woher kommt die Unzufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, wenn die Autos doch weniger werden? „Man empfindet es nicht so“, stellt zum Beispiel Stadträtin Edith Kündler (CDU) fest. Bus- und Radspuren beispielsweise seien toll, „aber sie verursachen eben auch Schwierigkeiten im Autoverkehr“, weil die trotzdem noch zahlreichen Autos sich jetzt weniger oder schmalere Spuren teilen müssen.

Immer neue Baustellen behindern ebenfalls den Verkehrsfluss. Wie gravierend die Situation ist und war, davon kann Denise Kamp, Leiterin der Abteilung Integrierte Verkehrsplanung, ein Lied singen. Während der Verkehrszählung durfte es nämlich keine Baustellen in Ludwigsburg geben, die sonst die Zahlen verfälscht hätten. „2024 mussten wir uns große Mühe geben, überhaupt eine baustellenfreie Woche zu finden“, berichtet sie.

„Das Empfinden der Menschen wird auch deshalb insgesamt negativer, weil diese Zustände oft seit Jahren herrschen und wir durchweg am Rande der Kapazitätsgrenzen sind“, so Sebastian Mannl. Man müsse sich nur die Autobahn anschauen: „Da rechnet man mit einer Kapazität von maximal 120.000 Autos am Tag, 136.000 geht rechnerisch also eigentlich schon gar nicht mehr.“