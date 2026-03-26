Verkehrszählung in Ludwigsburg: Weniger Autos in der Stadt unterwegs – Ludwigsburger sind trotzdem unzufrieden

Mehr Fußgänger, eine überquellende Autobahn und sinkende Schulnoten für die Stadt: Die jüngsten Verkehrserhebungen offenbaren ein paar interessante Erkenntnisse.
Ist der Verkehr in Ludwigsburg in den vergangenen 13 Jahren wirklich weniger geworden? Wer sich im Feierabendstau schon mal eine geschlagene Stunde durch die Stadt quälen musste, wird das nur schwer glauben können. Aber es stimmt offenbar. Zumindest ist das eines der Ergebnisse der jüngsten Verkehrszählungen in Ludwigsburg. Wir haben ein paar interessante Erkenntnisse und Kuriositäten zusammengetragen.