Verkehrswende in Stuttgart: Neue Fahrradstraße quer durch den Westen

1 Auch in Stuttgart-West sind bald solche Markierungen in Teilen der Forst-, der Senefelder- und der Breitscheidstraße zu finden. Foto: Sebastian Steegmüller

Mehr Radler, weniger Autos: Die Stadt Stuttgart will den Anteil verschieben und baut die Radinfrastruktur aus. Das Land fördert die neue Route zwischen der Innenstadt und Botnang.











Link kopiert



Bei der letzten Erhebung im Jahr 2023 fuhren neun Prozent der Stuttgarter Rad. 23 Prozent nutzten Bus und Bahn, 32 Prozent waren zu Fuß unterwegs und sogar 36 Prozent fuhren Auto oder Motorrad. Um den Anteil der Radler zu erhöhen, werden die Radschnellwege, die Stuttgart mit der Region verbinden sollen, ausgebaut. Darüber hinaus setzt die Stadt auf Fahrradstraßen. Sechs gibt es bislang in der Landeshauptstadt, zwei in Bad Cannstatt, zwei in der Innenstadt und jeweils eine in Heslach und Feuerbach. Weitere sollen folgen, unter anderem auch in Stuttgart-West.