Verkehrsversuch startet: Erste Schulzone im Land eingeweiht – Elterntaxis müssen draußen bleiben

Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg: In Kirchheim unter Teck ist die Zufahrt zum Freihof-Schulkomplex ab sofort gesperrt. Die Einhaltung des Verbots wird kontrolliert.
Das Land schaue auf Kirchheim, beteuerte Christoph Erdmenger vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg, kurz bevor er zusammen mit Oberbürgermeister Pascal Bader ein – noch provisorisches – Verkehrszeichen feierlich enthüllte: In der Teckstadt wurde offiziell die landesweit erste Schulzone eingeweiht, die auf einer neuen Rechtsgrundlage basiert. Elterntaxis müssen draußen bleiben – die Zufahrt zum Freihof-Schulkomplex ist ab sofort gesperrt.