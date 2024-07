Verkehrsunglück: Unfall mit drei Toten - Hinweise auf Alkohol

1 Der Unfallwagen liegt auf dem Abschlepper. Foto: David Breidert/dpa

Am frühen Montagmorgen kommt im Süden von Sachsen-Anhalt ein Auto von der Straße ab, drei junge Menschen sterben. Die Polizei geht einem konkreten Verdacht nach.











Naumburg - Bei einem schweren Autounfall sind im Süden von Sachsen-Anhalt drei junge Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto, in dem insgesamt fünf Personen saßen, in der Nacht zu Montag auf einer Landstraße bei Naumburg in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto sei einen Hang hinabgestürzt und gegen einen Baum geprallt.