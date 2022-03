1 In Stuttgart ist die Zahl der Verkehrsunfälle in 2021 erneut gesunken. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Stuttgart ist im Jahr 2021 erneut gesunken. Das geht aus der Unfallstatistik der Polizei hervor. Doch was die Unfallursachen betrifft, gibt es auch Grund zur Sorge.















Die Stuttgarter Polizei hat am Donnerstag ihre Unfallstatistik für das Jahr 2021 veröffentlicht. Während die Beamten erneut eine positive Entwicklung hinsichtlich der Unfallzahlen und der Zahlen der Verletzten sowie Getöteten auf Stuttgarts Straßen verzeichnen, gibt es allerdings auch Grund zur Sorge, denn die Unfallursachen Alkohol, Drogen und Mobiltelefonnutzung haben im vergangenen Jahr stark zugenommen. Dies berichtet die Polizei.

Das Positive vorneweg: Mit 20.074 Verkehrsunfällen im Stadtgebiet Stuttgart sank die Zahl der Unfälle im zweiten Pandemiejahr nochmals um rund zwei Prozent und liegt damit zum dritten Mal seit 1998 unter der Marke von 21.000. Im Schnitt ereigneten sich laut Polizei somit pro Tag 55 Unfälle auf Stuttgarts Straßen, bei vier Unfällen wurden Personen verletzt.

Auch die Zahl der Verletzten ging zurück. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1879 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt, was einem Rückgang von annähernd acht Prozent entspricht. Damit setze sich der positive Trend der letzten Jahre fort, erstmals wurde die Zweitausender-Marke unterschritten. Bei den Schwerverletzten sank die Zahl stark - von 273 auf 173. Auch bei den Leichtverletzten konnte die Polizei einen Rückgang von 1767 auf 1701 verzeichnen. Die Zahl der im Stuttgarter Straßenverkehr Getöteten ging ebenfalls zurück. Während in 2020 sieben Personen ums Leben kamen, waren es 2021 fünf.

Polizeidirektorin Claudia Rohde, stellvertretende Leiterin der Schutzpolizeidirektion und ehemalige Leiterin der Verkehrspolizei zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden: „Erfreulicherweise gab es auch im zweiten Pandemiejahr einen Rückgang der Unfallzahlen, insbesondere was die Zahl der Verletzten angeht. Auch wenn diese positive Entwicklung nicht mehr so deutlich ausfällt wie noch im Jahr zuvor“. Jedoch gibt sie zu bedenken, dass die pandemiebedingten Einschränkungen und Veränderungen mitverantwortlich für das gegenwärtig niedrige Unfallniveau seien. Die Polizeidirektorin geht davon aus, dass die Fortsetzung dieses positiven Trends in der Post-Corona-Zeit aller Voraussicht nach so nicht mehr zu erwarten sein werde.

Im Hinblick auf die Unfallursachen gibt es Grund zur Sorge. Während in Stuttgart Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren sowie die Missachtung der Vorfahrt mit einem Anteil von 17 Prozent weiterhin die Hauptunfallursachen darstellen, geht der Anteil der Unfälle, die auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung sowie auf Mobiltelefonnutzung am Steuer zurückzuführen sind, deutlich nach oben. Alkoholbedingt kam es laut Polizei zu 211 Unfällen, was einer Zunahme von 14,7 Prozent entspricht. Unfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung festgestellt wurde, stiegen um 13,9 Prozent auf einen Wert von 41. Den 211 Unfällen unter Alkoholbeeinflussung standen 1.462 folgenlose Trunkenheitsfahrten ohne Unfall gegenüber. Zu den 41 Unfällen unter Drogeneinfluss kamen noch 915 Fahrten hinzu, die folgenlos blieben. Vor diesem Hintergrund setzt die Stuttgarter Polizei auch weiterhin auf zahlreiche Verkehrskontrollen. So wurden im Rahmen der Verkehrsüberwachung im vergangenen Jahr 4238 Verstöße gegen die Gurt- und Helmpflicht festgestellt. Damit bewegt sich der Wert auf einem etwas niedrigeren Niveau als noch im Jahr zuvor. „Die um 1268 auf 9170 gestiegene Anzahl der Verstöße gegen das verbotswidrige Nutzen eines Mobiltelefons zeigt, dass die Verschärfung des Bußgeldkatalogs offenbar nicht zu einem grundlegenden Umdenken geführt hat“, gibt Erster Polizeihauptkommissar Michael Saur, Leiter der Verkehrspolizei zu bedenken.

In puncto Geschwindigkeitsübertretungen gibt es sowohl negative als auch positive Erkenntnisse. 17.163 Anzeigen aufgrund der Überschreitung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit bedeuten eine deutliche Zunahme um 16 Prozent. Die Zahl der gravierenden Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einem daraus resultierenden Fahrverbot ist allerdings insgesamt rückläufig.

Unfälle mit E-Scootern nehmen deutlich zu

Während trotz Zunahme des Radverkehrs die Fahrradunfälle auf Stuttgarts Straßen um 22 Prozent auf 395 zurückgingen, verzeichnete die Polizei eine deutliche Zunahme an Unfällen, an denen Elektrokleinstfahrzeuge, wie beispielsweise E-Scooter, beteiligt waren. So kam es in 2021 zu 147 Unfällen mit E-Scootern, dies bedeutet eine Zunahme um 234 Prozent. Die Zahl der leichtverletzten E-Scooter-Fahrer stieg von 22 auf 72 und der Schwerverletzten von 5 auf 17 sprunghaft an. In 81 Prozent der Unfälle, in die E-Scooter involviert waren, waren deren Fahrer auch die Verursacher. Die Hauptunfallursachen seien dabei die verbotswidrige Benutzung der Fahrbahn oder des Gehwegs, das Fahren unter Alkoholeinfluss, eine nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr. Auffällig sei dabei, dass die Zahl der Unfälle zum Wochenende hin zunimmt. Dabei stellt die Polizei immer wieder fest, dass mit den E-Scootern bewusst Fußgängerzonen verbotenerweise befahren oder die Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss gelenkt werden.

Und auch die Unfälle unter der Beteiligung einer Stadtbahn stiegen im Jahr 2021 um 13 Prozent auf 89. Dabei kam es am häufigsten zu Unfällen, wenn entweder die Vorfahrt missachtet wurde oder Fahrzeuge verbotswidrig über den Gleisbereich wendeten.