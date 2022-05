Tödlicher Unfall in Wolfsschlugen

In Wolfsschlugen ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 49-jährige Fußgängerin wurde beim zurücksetzen eines Autos erfasst und erlag in der folgenden Nacht ihren Verletzungen.















Eine Fußgängerin wurde am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr tödlich verletzt. Der Unfall trug sich in der Kirchstraße in Wolfsschlugen zu.



Nach Angaben der Polizei musste ein 49-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt anhalten, woraufhin die 49-jährige Fußgängerin, hinter dem stehenden Fahrzeug, die Straße unbemerkt überquerte. Als der Autofahrer sein Fahrzeug ein Stück zurücksetzte erfasste er die Fußgängerin, welche auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog.



Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie in der Nacht ihren erlittenen Verletzungen erlag. In die Unfallermittlungen, die von der Verkehrspolizei Esslingen übernommen wurden, war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart auch ein Sachverständiger eingebunden. Weiterhin war die Feuerwehr zur Erstversorgung vor Ort.