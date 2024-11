Verkehrsunfall in Waiblingen: Senior von Lastwagen schwer verletzt

Verkehrsunfall in Waiblingen

1 Ein 86-Jähriger ist in Waiblingen angefahren worden. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 86-jähriger Mann überquert am Mittwochmorgen die Alte Bundesstraße in Waiblingen, obwohl laut Polizei die Ampel für ihn Rot zeigt. Ein Lastwagen fährt den Senior an und verletzt ihn schwer.











Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Waiblingen ereignet. Nach Informationen der Polizei hatte ein 86-jähriger Mann gegen 7.30 Uhr die Alte Bundesstraße überqueren wollen, obwohl die Fußgängerampel für ihn bereits rotes Licht gezeigt habe. Der Fahrer eines Lastwagens, der in diesem Moment angefahren kam, habe den Senior auf der Straße nicht rechtzeitig erkannt und ihn daraufhin mit seinem Fahrzeug erfasst.