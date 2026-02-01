1 Ein Rettungswagen auf dem Weg zum Einsatz wird selbst in einen Unfall verwickelt. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Trotz Blaulicht wird ein Rettungswagen im Rahmen eines Notfalleinsatzes selbst in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 76-jähriger Skoda-Fahrer erkannte das Einsatzfahrzeug zu spät.











Ein schwerer Unfall, bei dem ein Rettungswagen involviert war, hat sich am Samstagmittag gegen 14.15 Uhr in Waiblingen ereignet. Der Rettungswagen fuhr im Rahmen eines Notfalleinsatzes mit Blaulicht und Sondersignal die Alte Bundesstraße und wollte an der Kreuzung An der Talaue nach links in die Neustädter Straße abbiegen.