Die 20-Jährige wird am Stöckach vom Fahrzeug einer 79-Jährigen erfasst. Offenbar ist die Fußgängerin bei Rot über die Ampel gegangen, die Polizei sucht Zeugen.









Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag hat sich am Stöckach im Stuttgarter Osten eine 20 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben war eine 79-jährige Autofahrerin gegen 16.30 Uhr in der Neckarstraße aus Richtung Heilmannstraße kommend unterwegs. Kurz vor der Abbiegung in die Hackstraße erfasste sie mit ihrem Mercedes die junge Frau, die dort die Fahrbahn überqueren wollte.