Verkehrsunfall in Stuttgart

4 Eine 81-jährige Frau wurde bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart schwer verletzt. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Der Fahrer eines Kleinlasters will in Stuttgart in eine Straße einbiegen und übersieht dabei eine Fußgängerin.











Eine Fußgängerin ist von einem Kleinlaster in Stuttgart angefahren und schwer verletzt worden. Der 49 Jahre alte Fahrer bog Polizeiangaben zufolge am Samstagabend in eine Straße ab und übersah dabei nach ersten Ermittlungen wohl die 81 Jahre alte Frau, die die Straße überquerte.