Verkehrsunfall in Sindelfingen: Autofahrer überfährt Stromkasten und kracht gegen Baum

1 Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: SDMG

Ein VW-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und beschädigte unter anderem einen Stromverteiler. Infolge des Schadens fiel in einigen umliegenden Wohngebäuden der Strom aus.











Zu Vermutlich wegen eines medizinischen Vorfalls ist es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall in Sindelfingen gekommen. Der Fahrer eines Volkswagens fuhr auf der Böblinger Straße in Richtung Mahdentalstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts erst in eine Grundstücksmauer krachte. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Stromkasten und krachte gegen einen Baum.