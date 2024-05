6 Nach dem Aufprall rutschte der Seat die Böschung hinab. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lerme/r

Ein 20-Jähriger ist in einem Seat Ibiza am Montagmittag in einem Waldstück bei Rudersberg erst auf die Gegenfahrbahn geraten, dann mit einem Daimler zusammengeprallt und die Böschung hinabgerutscht.











Auf der Kreisstraße bei Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) zwischen Oberndorf und Mannenberg sind am Montag gegen 16 Uhr zwei Autos zusammengestoßen und beide Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam ein 20-Jähriger in einem Seat Ibiza in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Daimler, an dessen Steuer ein 60-Jähriger saß. Durch den Aufprall wurde der Seat Ibiza nach rechts in Richtung Böschung abgelenkt, rutschte diese etwa fünf Meter bergab und kam an einem Baum zum Stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.