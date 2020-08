1 Die genaue Ursache des Sturz ist unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Naupold

Ein 46 Jahr alter Mann fährt mit seinem Fahrrad in der Augsburger Straße und will in ein Grundstück abbiegen. Dabei stürzt er und zieht sich schwere Verletzungen zu.

Stuttgart - Ein Fahrradfahrer ist am Mittwoch in Obertürkheim gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, bog der 46-Jährige gegen 17.10 Uhr von der Augsburger Straße in ein Grundstück ab. Dabei stürzte er auf Höhe des Schachtdeckels und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann musste von Rettungskräften versorgt werden und kam in ein Krankenhaus.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.