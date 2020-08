1 Das Polizeiauto und der andere Wagen müssen abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: STZN/Phillip Weingand

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz in der Innenstadt. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto, bei dem vier Menschen verletzt werden.

Ludwigsburg - Am Mittwochmittag ist es in Ludwigsburg zu einen Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt und einem anderen Auto gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine Streife gegen 13 Uhr in der Friedrichstraße mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einer Schlägerei in der Innenstadt. Die Kreuzung zur Brünner Straße überquerten die Beamten bei roter Ampel und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Ford Fiesta. Dessen 24 Jahre alte Fahrerin wollte gerade bei grünem Ampelsignal links in die Friedrichstraße abbiegen.

Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß wurde der Ford einmal um die eigene Achse gedreht, während der Streifenwagen auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Die beiden Beamten sowie die 24-Jährige und ihr 22-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Frau und ihr Beifahrer kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 37.500 Euro. Zudem war die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz, um sich um ausgelaufene Betriebsstoffe zu kümmern.