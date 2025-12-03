Verkehrsunfall in Kirchheim: Radfahrerin von Sattelzug erfasst – kommt mit leichten Verletzungen davon

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: IMAGO/Schöning

In Kirchheim ist am Mittwoch eine Radfahrerin von einem Sattelzug erfasst worden. Die Frau musste ins Krankenhaus – und hatte dennoch Glück im Unglück.











Link kopiert



Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) von einem Sattelzug erfasst worden. Dabei verletzte sie sich leicht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 55 Jahre alter Mann gegen 13.15 Uhr mit einem Mercedes-Sattelzug auf der Hegelstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Auf Höhe der Liebigstraße hielt er demnach zur Orientierung kurz an. In dieser Zeit bog eine 57-jährige Radlerin aus der Liebigstraße ein, um in Richtung Stuttgarter Straße zu fahren.