Verkehrsunfall in Weil der Stadt: Fahrradfahrerin schwer verletzt

1 Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Beim Abbiegen übersieht eine Autofahrerin Freitagmorgen im Weil der Städter Ortsteil Hausen eine 66-Jährige auf ihrem Fahrrad. Bei der Kollision zieht sich die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zu.











Link kopiert



Mit schweren Verletzungen ist am Freitagmorgen eine 66-jährige Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie im Weil der Städter Ortsteil Hausen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Wie die Polizei berichtet, war die 66-Jährige gegen 5.45 Uhr mit ihrem Rad auf der Heimsheimer Straße unterwegs und hielt an der Einmündung zur Würmtalstraße ordnungsgemäß an. Zeitgleich fuhr eine 62-jährige mit ihrem Skoda die Würmtalstraße aus Richtung Pforzheim kommend entlang und bog nach links in die Heimsheimer Straße ab.