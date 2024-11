1 Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Imago/Steffen Schellhorn

Eine 61-jährige Frau wurde am Montagabend beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt.











Bei einem Verkehrsunfall in der Poststraße in Bönnigheim wurde am Montagabend eine Person schwer verletzt. Eine 40-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Poststraße in Richtung Bismarckstraße und übersah mutmaßlich eine 62-jährige Fußgängerin, die gerade einen Überweg passierte.

Fußgängerin durch Kollision schwer verletzt Trotz einer starken Bremsung konnte die 40-Jährigen den Fiat nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste die 62-Jährige mit der Front des Fahrzeuges. Die Fußgängerin wurde durch die Kollision schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.