Verkehrsunfall in Bad Cannstatt: Unfall zwischen Audi und Stadtbahn beeinträchtigt Verkehr

1 Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Aufgrund eines Unfalls zwischen einem Audi und der Stadtbahnlinie U19 kommt es am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schmidener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, ist der Autofahrer am Freitag gegen 15.50 Uhr mit der Stadtbahn zusammengestoßen, die in Richtung Neugereut unterwegs war.