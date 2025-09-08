Verkehrsunfall: Drei Tote bei Unfall auf A3 bei Frankfurt

1 Acht Fahrzeuge sind in den schweren Unfall auf der A3 verwickelt (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt. Drei Menschen kommen ums Leben. Die genauen Hintergründe sind noch unklar











Offenbach/Frankfurt - Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt-Süd ums Leben gekommen. Der genaue Hergang des Unfalls am Sontagabend ist noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Menschen seien vor Ort gestorben, ein weiterer später im Krankenhaus. Insgesamt seien acht Fahrzeuge an dem Unfall in Fahrtrichtung Köln beteiligt gewesen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.