Verkehrsunfall bei Rudersberg: Fahrer wird im Auto eingeklemmt

1 Die Polizei musste die Landesstraße bis etwa 9.30 Uhr komplett sperren (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Bei einem Zusammenstoß eines Mercedes Sprinter und eines BMW sind am Dienstag bei Rudersberg zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.











Link kopiert



Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen dem sogenannten Rettichkreisel und Rudersberg ist am Dienstagmorgen ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 40 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Sprinters gegen 6.40 Uhr in Richtung Rudersberg unterwegs gewesen. Zwischen zwei Linkskurven sei er mit seinem Fahrzeug zunächst ins Schlingern und dann auf die Gegenfahrspur geraten. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden BMW eines 31-Jährigen zusammen. Letzterer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.