Verkehrsunfälle: Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2024 gesunken

Nicht nur sanken die Zahlen bei Unfällen und Toten. Auch gab es weniger Schwerverletzte auf deutschen Straßen.











Wiesbaden - In Deutschland sind im vergangenen Jahr 2.780 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Damit sank die Zahl der Verkehrstoten um 59, das sind zwei Prozent weniger im Vergleich zu 2023, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dies sei zugleich der drittniedrigste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 1953. Nur in den Corona-Jahren 2020 und 2021 starben mit 2.719 beziehungsweise 2.562 Personen weniger Menschen im Straßenverkehr.