Am Montag (Foto) und Samstag starben zwei Biker auf dem Verkehrsübungsplatz Birkhau in Kirchheim.

Die 22-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagmittag auf dem Verkehrsübungsplatz Birkhau wegen eines Fahrfehlers tödlich verunglückt. Davon geht die Polizei aus. Nach dem zweiten tödlichen Unfall innerhalb einer Woche reagiert nun der Betreiber des Übungsplatzes.









Auf dem Kirchheimer Verkehrsübungsplatz Birkhau ist es innerhalb einer Woche zum zweiten Mal zu einem tödlichen Unfall in Zusammenhang mit einem Motorradtraining gekommen. Am Samstagmittag kam eine 22-jährige Bikerin auf dem Übungsgelände bei einem internen Training des Betreibervereins ums Leben. Der öffentliche Verkehrsübungsbetrieb wurde am Samstag deshalb kurzfristig abgesagt, am Sonntag aber wieder aufgenommen.