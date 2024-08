Verkehrsüberwachung in Stuttgart: 37 Führerscheine sind erst mal weg

1 An der Bundesstraße 27 fing die Motorradstaffel Autos ab, deren Fahrerin oder Fahrer zu viel Gas gab. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko (Archiv)

Eine ganze Woche lang hat die Polizei in Baden-Württemberg gezielt auf Geschwindigkeitsverstöße geachtet – eine der häufigsten Unfallursachen. Das ist das Ergebnis der Aktion für Stuttgart.











Mit Lasermessgeräten und Videofahrzeugen hat die Polizei in der zurückliegenden Woche eine Reihe von Strecken in der Landeshauptstadt überwacht – jeden Tag standen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei an einer anderen Stelle. Die ganze Woche war eine europaweite „Roadpol-Kontrollwoche“ vom 5. bis zum 11. August. Nun liegen die Ergebnisse vor.