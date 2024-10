Protest in Frankreich nach Tod von Radfahrer nach Streit

1 In Frankreich sind landesweite Proteste geplant, nachdem ein Radfahrer nach einem Verkehrsstreit von einem SUV totgefahren worden ist. Foto: Veronique Lagarde/AFP/dpa

Immer mehr Radler sind in Paris unterwegs. Nach einem Verkehrsstreit soll ein SUV-Fahrer einen jungen Radfahrer absichtlich überrollt haben. Das löst landesweite Proteste aus.











Paris - Nach dem Tod eines Radfahrers in Paris, der von einem SUV-Fahrer absichtlich totgefahren worden sein soll, hat der französische Radfahrverband zu landesweiten Protesten am Samstag aufgerufen. Vor allen Rathäusern solle es um 17.45 Uhr eine Schweigeminute geben, hieß es in einem Aufruf des Verbandes.