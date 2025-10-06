Nur mal kurz aufs Handy schauen - wer dieser Gewohnheit auch im Straßenverkehr nachgeht, gefährdet sich selbst und andere. Darauf weist die Polizei mit einer Aktionswoche hin.
Berlin - Ein Blick aufs Handy kann am Steuer oder auf dem Fahrrad schlimme Folgen haben: Die Polizei will mit einer europaweiten Kontrollwoche vor der Gefahr von Ablenkung im Straßenverkehr warnen. "Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im "Blindflug" zurück", teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz zum Auftakt mit.