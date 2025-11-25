Waiblingen baut zur Verkehrsberuhigung die Fußgängerüberwege in der Fronackerstraße um. Dafür ist eine einwöchige Komplettsperrung samt Umleitung über die Bahnhofstraße nötig.
In ihrem Bemühen, den Fußgängerinnen und Fußgängern das Leben zu erleichtern und in der Innenstadt das Überleben wahrscheinlicher zu machen, haben die Verantwortlichen der Stadt Waiblingen ein gewisses Faible für die Fortschrittsfähigkeit von Zebrastreifen entwickelt. So wurden in diesem Frühling in der Bahnhofstraße zwei Fußgängerüberwege mit Swarovski-Glasperlen ausgestattet.