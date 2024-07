Verkehrssicherheit in Waiblingen: Die Tücken des toten Winkels

Verkehrssicherheit in Waiblingen

1 Ein Bildschirm und mehrere Kameras statt Spiegeln sollen in diesem modernen Lastwagen Unfälle verhindern. Foto: Gottfried Stoppel

Wie von Zauberhand verschwinden auf dem Parkplatz der Waiblinger Rundsporthalle mal eben knapp 30 Sechstklässler: Mit Aktionen wie dieser haben Polizei und mehrere Partner 15 Klassen für gefährliche Situationen im Straßenverkehr sensibilisiert.











Das auf dem Boden markierte rote Dreieck an der Seite des Linienbusses hat beachtliche Ausmaße: Eine komplette sechste Schulklasse findet darauf Platz. 27 Schülerinnen und Schüler – und keinen einzigen davon kann die Fahrerin am Steuer des Busses sehen, trotz diverser Spiegel am Fahrzeug. Denn die Sechstklässler befinden sich im toten Winkel. Kaum zu glauben, wenn man es nicht selbst erlebt hat.